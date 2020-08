Svetla Koritarova è il gran colpo del Giarratana volley

Grandissimo colpo di mercato nel femminile per il Giarratana volley, che si assicura esperienza e grandi doti tecniche con l’arrivo dell’inossidabile Svetla Koritarova alla corte del mister Gianluca Giacchi.

Un ”lusso” per la categoria e delle mani che si apprestano a regalare giocate di assoluto livello,in un campionato di Serie D che a questo punto,con l’arrivo della Koritarova,va a riformulare gli obiettivi iniziali della società che oramai diventano certamente molto più ambiziosi.

Una certezza in cabina di regia,che va a fare anche e soprattutto da traino ai tanti giovani presenti in rosa ed impreziosire un organico che punterà certamente ad essere la ”cenerentola” del prossimo campionato di serie D.

Un roster che con il suo arrivo si arricchisce di altre ben 3 atlete: Denise Cascone,Carla Trigilia e Zoe Hochenberger che andranno a completare i pezzi del puzzle a disposizione del Mister Gianluca Giacchi.

📝Svetla,figlia d’arte,con quelle doti ”rubate” al padre Angel di cui si dice fiera e orgogliosa,di un esempio sportivo che purtroppo non c’è più ma che vanta presenze in Nazionale Bulgara e presenze alle Olimpiadi (Tokyo 64 – Messico 68) difficili da dimenticare.

Koritarova arriva dal CUS Catania in cui ha disputato la sua ultima stagione in Serie D prima di approdare a Giarratana;

vanta inoltre di uno Scudetto UNVS veterane dello sport conquistato il 28 Settembre 2019 e di tantissime stagioni di alto livello: ben 8 stagioni all’Antares Ragusa (tra B2 e C ottenendo anche promozioni) e altrettante stagioni se non di più nel Kamarina Vittoria,spendendosi alla causa della sua città sempre in categorie importanti.

Sempre a Vittoria allena il vivaio dell’ “Asd I Soci volley” in collaborazione con il grande Lucio Sascaro.

🗣️Ecco le sue prime dichiarazioni: ”Il Giarratana volley è una società molto prestigiosa a cui non potevo dire di no e poter scendere in campo indossando questa maglia mi rende entusiasta. Mi piace lavorare e giocare con le giovani,sposando infatti anche l’idea del mister a cui darò una grossa mano,cercando di essere un buon esempio in campo.

Svetla poi non si nasconde e afferma – ”Inutile negare le mie ambizioni,sono a Giarratana per provare a vincere il campionato e faremo di tutto per centrare l’obiettivo e ripagare gli sforzi della dirigenza”

📍Dirigenza che si dice soddisfatta del percorso sportivo ad oggi e del lavoro in fase di allestimento,impaziente inoltre di vedere in campo le 2 compagini maschili e femminili rispettivamente nei campionati di Serie C e D regionali.

