Ragusa,. Attività operatori 118 con grande professionalità

“In queste giornate di gran caldo, di temperature esagerate, di afa eccessiva, sta proseguendo senza un attimo di sosta l’attività degli operatori del servizio di emergenza urgenza del 118 Sicilia – Seus. Mi corre l’obbligo di mettere in rilievo la grande professionalità con cui gli stessi stanno erogando prestazioni essenziali in città, e devo dire anche nel resto della provincia, pur a fronte di condizioni climatiche non certo favorevoli”. A dirlo è il consigliere comunale di Ragusa, Carmelo Anzaldo, il quale chiarisce che gli stessi operatori, a parte il gran caldo, continuano sempre a confrontarsi con le problematiche riguardanti il Covid-19. “L’emergenza, in questo senso, di certo non è finita – afferma Anzaldo – e per questo motivo è sempre indispensabile ripetere che non occorre abbassare la guardia e rispettare appieno i protocolli e le linee guida individuate nei vari luoghi che si frequentano, a maggior ragione se gli stessi fanno registrare, abitualmente, la presenza di numerose persone. Non dobbiamo cantare vittoria troppo presto perché il virus, come tra l’altro testimoniato dalle ultime vicende di casa nostra chiarite dal sindaco Cassì che ha dato notizia della positività al virus di un giovane ragusano, è ancora presente e, quindi, ogni disattenzione può costare cara. Per questo motivo, dunque, metto in rilievo l’attenta attività che gli operatori del 118 portano avanti con la massima professionalità per garantire sicurezza a chi la richiede e a chi ne ha bisogno in questo momento così complicato”

Salva