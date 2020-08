Ispica. Fondi per la messa in sicurezza via di fuga sud

Con Decreto del Dirigente Generale di Protezione Civile Regione Sicilia n.179 a firma dell’ing. Salvo Cocina è stato approvato, in data 30 luglio 2020, il programma degli interventi che prevede in attuazione del “piano regionale delle vie di emergenza”, così come stabilito dalla Giunta di Governo a febbraio di quest’anno, la realizzazione di opere ritenute necessarie per garantire il superamento di gravi criticità insorgenti, in caso di evento calamitoso, da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n.52.

Anche in questo caso, afferma il Sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie e il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Roccuzzo il reperimento di queste importantissime risorse finanziarie è il frutto di un lavoro silenzioso ed efficace che, dopo gli interventi nel canale circondariale, permetteranno un nuovo e fondamentale intervento, mai pensato o programmato in passato, per il territorio extraurbano.

Continuiamo a lavorare per il territorio raccogliendo i tanti e buoni frutti di quanto seminato in questi anni.

