Il Ragusa Calcio ha dato il via ieri agli allenamenti

Primo giorno di lavoro, ieri pomeriggio, per il nuovo Asd Ragusa Calcio 1949. Gli azzurri, nuovi e riconfermati, si sono ritrovati allo stadio Ottaviano di viale Napoleone Colajanni, dove, dopo la consegna del materiale sportivo, sono scesi in campo agli ordini di mister Filippo Raciti, coadiuvato dal secondo Valerio Puma e dall’allenatore dei portieri Alessandro D’Antoni, mentre il preparatore atletico Peppe Balzano ha già impresso il piede sull’acceleratore, avviando un lavoro aerobico di sicuro impatto. Non è mancato neppure qualche esercizio con la palla, come voluto espressamente dal mister, per fare riprendere da subito confidenza con l’“attrezzo del mestiere” considerati i quattro mesi di fermo a causa del lockdown. Alla “prima” era presente il presidente Giacomo Puma che ha augurato in bocca al lupo a tutto il gruppo mentre a sovrintendere la parte tecnica il direttore sportivo Carmelo Bonarrigo il quale ha sottolineato che lo spirito sin da subito deve essere quello giusto per potere disputare una grande stagione sotto tutti i punti di vista. A questi momenti iniziali di allenamento, presenti anche numerosi dirigenti oltre al team manager Emanuele Distefano. Il presidente Puma: “Ho visto grande entusiasmo e soprattutto molta voglia di fare anche se è ancora prematuro. Però, dagli occhi dei ragazzi sembra emergere molta convinzione. A ogni modo, è solo il primo atto di un lungo percorso che ci dovrà condurre alle prime partite ufficiali della stagione. Riteniamo di avere lavorato molto bene in fase di pianificazione e adesso comincia un’altra tappa di questo percorso. Ringrazio tutti coloro, a cominciare dagli ultras, che ci stanno facendo sentire in tutti i modi la loro vicinanza. Si percepisce un grande entusiasmo in città che cercheremo di canalizzare nella maniera più corretta possibile”.

Salva