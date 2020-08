Rotaract. Surf-ract domenica scorsa a Marina di Modica

Si è svolta domenica il Surf-ract, la prima appassionante attività del Rotaract Club di Modica sotto la guida della neo presidente Delia Vindigni.

I tanti partecipanti si sono ritrovati nella bellissima spiaggia di Marina di Modica e, grazie alla collaborazione della scuola di surf Onda Fenicia guidata da Andrea Nicita, hanno potuto sperimentare il SUP; lo sport prevede lo stare in piedi su una tavola pagaiando per potersi spostare in acqua e grazie alle puntuali e precise indicazioni dell’istruttore si è riusciti a familiarizzare con questo nuovo modo di vivere il nostro meraviglioso mare.

Il ricavato dell’attività, insieme ad altre che si svolgeranno nel mese di agosto, verrà devoluto alla Onlus Raggio di Sole in favore dei bambini con disturbo dello spettro autistico.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa spassosa e divertentissima giornata e ci hanno aiutato a valorizzare ciò che il nostro territorio ci offre, affermano dal Rotaract di Modica

