Carnemolla e Retucci le nuove riconferme per il Marina di Ragusa

Ancora riconferme in casa Marina di Ragusa Calcio. In queste ore sono stati perfezionati gli accordi con altri due giovani calciatori: Mattia Retucci e Federico Carnemolla

Retucci è reduce da una seconda metà della scorsa stagione definita ‘eccellente’ e per questo il ragazzo s’è meritato la riconferma. Un giovane attaccante classe 2000 originario di Gela, dalle grandissime potenzialità su cui la società del presidente Francesco Postorino crede molto. Impiegato spesso dal mister nella seconda parte della scorsa stagione, Retucci ha dimostrato grande duttilità a senso della posizione.

“Sono felicissimo della riconferma – dichiara Retucci – e non vedo l’ora di ricominciare la mia nuova avventura. Grazie alla società e al mister per aver creduto e puntato su di me. Cercherò con il mio impegno quotidiano di mettere in difficoltà l’allenatore per la scelta della formazione titolare. Ad ogni modo posso garantire la mia massima disponibilità alle esigenza della società e del tecnico. Sono felice di ritrovare una parte del gruppo dello scorso anno col quale abbiamo lavorato benissimo ed in sintonia.”

Altra pedina importante che si aggiunge allo scacchiere di Mister Utro, il giovane portiere Federico Carnemolla, classe 2003. La dirigenza rossoblu ringrazia innanzitutto le due società dove Carnemolla si è formato: Game Sport Ragusa e Modica Airone. Due società che hanno dimostrato di lavorare bene con i giovani calciatori.

“So che la serie D è un campionato molto difficile e competitivo. Cercherò di dare il mio contributo per i colori del Marina di Ragusa che sta credendo e puntando su di me. Felice anche di lavorare con l’intero staff tecnico e sono certo di avere ulteriori margini di crescita grazie all’esperienza di Mister La Malfa (preparatore dei portieri) che ci darà un’ulteriore spinta per la crescita professionale.”

Salva