Modica. Sospeso ancora il servizio CUC sino a nuove disposizioni

Il Centro di Raccolta Comunale (CUC) di c.da Michelica a Modica (zona Artigianale) è attualmente sospeso e lo sarà sino a nuove disposizioni per l’impossibilità, a causa di motivi tecnici, di conferire gli ingombranti nelle piattaforme regionali.

L’Assessorato all’Ecologia ricorda che funziona regolarmente il servizio di prelievo d’ingombranti porta a porta a cura della IGM, ad eccezione di lava biancherie e frigoriferi. L’utenza può effettuare le prenotazioni telefonando al 366556216 .

“Auspichiamo che il servizio CUC possa riattivarsi in tempi brevi, dichiara l’assessore Salvatore Lorefice, e forniremo in questo senso una rapida comunicazione. Colgo l’occasione per invitare l’utenza a non abbandonare nel territorio comunale ingombranti che deturpano l’ambiente con un comportamento da città civile e che si vuole pulita.”

