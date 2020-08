Ha firmato il suo primo contratto da dirigente Giuseppe Di Giorgio, mettendosi in aspettativa dopo 27 anni dal ruolo di dipendente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e subito dopo il Commissario straordinario Salvatore Piazza gli ha conferito lì’incarico di dirigente del 3° settore ‘Finanze e Contabilità’ rimodulando parzialmente anche l’organigramma dell’ente.

Non senza un piccolo filo di emozione il dottor Giuseppe Di Giorgio, circondato dall’affetto dei suoi colleghi, ha accolto con entusiasmo le parole di congratulazioni del Commissario Piazza per il nuovo incarico dirigenziale che va nella direzione di dare continuità gestionale ad un settore di vitale importanza per l’Ente.

