Modica. Compagni di scuola si ritrovano dopo 40 anni

Sono tornati ad incontrarsi dopo 40 anni con lo stesso entusiasmo di allora nonostante i trascorsi di una vita con tutte le cose belle che essa ha regalato, le soddisfazioni e le gioie ma anche i dolori e quei piccoli inevitabili fallimenti di ognuno di noi. Sono i compagni di classe della “mitica V C” dell’istituto Archimede di Modica. Loro non si sono mai persi. Si sono sempre scambiati in tutti questi anni, informazioni su ognuno di essi e su cosa stessero facendo di bello nella vita e così ogni 10 anni si sono organizzati per una rimpatriata di classe e per trascorrere una serata all’insegna di quei bei ricordi dei tempi della scuola ma anche all’insegna ovviamente della buona compagnia. E cosi anche quest’anno che ricorrevano i quarant’anni del diploma, eccoli nuovamente tutti insieme con appuntamento davanti la scuola, proprio come al tempo delle lezioni e poi il trasferimento con tanto di autobus in un noto locale della città dove è proseguita la serata. Anche questo “amarcord” dei quarant’anni è stato all’insegna della amicizia profonda che ha da sempre animato “gli attori della V c” come amano definirsi loro stessi, non mancando di ricordare con tantissimo affetto chi purtroppo tra loro non c’è più come ad esempio l’indimenticato Antonio Aurnia, imprenditore di spicco della città di Modica recentemente scomparso. Ovviamente come consuetudine, terminata la serata, oltre a darsi appuntamento sul gruppo Wathapp, consolidato luogo di scambio di ogni tipo di informazione, si è rinnovato l’impegno ad incontrarsi tutti quanti per festeggiare i cinquant’anni del diploma con lo stesso entusiasmo ed effetto di sempre non prima però di aver chiamato ancora una volta l’appello ed aver scattato la foto di rito:

Alba Paolino, Maria Agosta, Grazia Spadaro, Concetta Caruso,M. Concetta Pacetto, Rosellina Sigona, Angela Iemmolo, Giovanni La Micela. Marina Avola, Palmina Abbate, M.Grazia Maltese, Marisa Scifo, Anna Roccasalva, M. Assunta Caschetto, Antonio Aurnia, Enzo Trigilia, Gianfranco Pulino, Pino Carpentieri, Giovanni Cicero, Pino Modica, Rosanna Gugliotta, Antonella Baglieri, Meluccia Basile, Cettina Lupo, Elvira Giurdanella, Graziella Giardina, Mario Oddo, Pietro Sparacino, Pippo Palazzolo, Pippo Barone, Giorgio Giannì, Salvatore Pisani, Angelo Sammito.



