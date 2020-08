Il mercato trasferimenti 2019/2020

L’Inter nell’estate 2019 è stata sicuramente fra le squadre più attive, ma anche la Fiorentina e il Cagliari hanno chiuso diversi trasferimenti importanti. Poi il Milan che ha riportato Ibrahimovic in Italia e ha puntato su calciatori giovanissimi. Ma la regina del mercato è sempre l’Atalanta, che riesce in uscita a guadagnare risorse importanti per investire in futuro.

Inter: Lukaku-Lautaro, coppia goal d’oro che non è bastata

Addetti ai lavori, appassionati ed esperti delle scommesse calcio inserivano l’Inter del nuovo allenatore Antonio Conte fra le assolute favorite per la vittoria finale al pari della Juventus e del Napoli, che con Ancelotti avrebbe dovuto fare il salto di qualità. Ma si sa che le previsioni vengono spesso smentite dal campo e così Ancelotti ha fatto posto a Gattuso che ha nettamente alzato l’asticella delle prestazioni dei partenopei e l’Inter è uscita dai giochi scudetto proprio al “rush” finale. Il mercato dei nerazzurri aveva fatto sperare bene: Lukaku, Lautaro, Barella, Politano, Sensi, Biraghi, Godin e poi ancora Young ed Eriksen a gennaio, per un totale di ben 145 milioni spesi, a cui si devono aggiungere il valore del riscatto di Barella e Sensi. Certo la rosa ha fatto un salto di qualità enorme e la qualificazione alla Champions, le semifinali di Coppa Italia e la possibilità di arrivare in fondo all’Europa League ne sono una conferma, ma si attende la stagione prossima per valutare definitivamente il lavoro di Conte e dei suoi uomini.



Ibra e poi i “ragazzi terribili” dell’Atalanta

Fra i migliori acquisti della Serie A, anche se trattasi in realtà solo d’ingaggio, è quello di Zlatan Ibrahimovic che è tornato al Milan dopo una breve parentesi ai Los Angeles Galaxy. Lo svedese è arrivato a Milano per partecipare a un progetto importante: attorno all’esperto e vincente attaccante ex Barcellona e PSG ruotano dei giovani interessanti pieni di talento che non superano i 26 anni. L’acquisto più “anziano” del Milan di quest’anno è difatti il bosniaco Rade Krunic arrivato dall’Empoli per otto milioni di euro e compirà 27 anni il prossimo ottobre. Ma la squadra che si conferma la regina indiscussa del calcio mercato senza rinunciare alla qualità e allo spettacolo in campo è l’Atalanta. A fronte delle spese che sono state poco al di sotto dei 60 milioni di euro, i bergamaschi hanno visto entrare nelle proprie casse ben 98,40 milioni di euro, per un bilancio trasferimenti in attivo di oltre 30 milioni. Non male per una squadra che anche quest’anno è riuscita a qualificarsi in Champions League e che ha segnato oltre 120 goal in stagione fra campionato, Champions e Coppa Italia.

Il mercato estivo è sempre pieno di fascino e riempie di aspettative e speranza tifosi e appassionati. Certo non sempre le cose vanno come si immaginava e alcuni giocatori per questioni di ambientamento o di idiosincrasia con il modulo non riescono a esprimersi al meglio. Per questo motivo l’Atalanta è uno dei migliori club in Italia, ma anche in Europa, riuscendo a valorizzare nella propria squadra talenti che poi altrove spesso hanno difficoltà ad ambientarsi.

