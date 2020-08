Emergenza Covid, a Scicli accreditati primi fondi regionali

Il vicesindaco Caterina Riccotti rende noto che è stata erogata la prima tranche dei fondi regionali dei voucher buoni spesa come aiuti a causa dell’emergenza Covid.

Si è ampliata la platea dei prodotti che si possono acquistare, il cui elenco è pubblicato nella home page del sito del Comune, in cui c’è il dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari che si possono comprare, dei prodotti per l’igiene personale e domestica, comprese le bombole di gas e i prodotti farmaceutici. Nel sito del Comune è anche pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie che aderiscono all’attività dei servizi sociali del Comune. Sono al momento 263 le famiglie che stanno beneficiando di questo sostegno.

La giunta Giannone ringrazia Intrapresa che ha dato un servizio gratuito che ha permesso di dotare i cittadini della Card PagoAsso, che permette di avere un servizio utilissimo e tracciabile, già mutuato da altri comuni siciliani, dopo Scicli.

“Il percorso di accompagnamento dei servizi sociali continuerà in favore delle famiglie che vivono un momento di difficoltà fino a quando non ci sarà una definitiva ripresa”, annuncia l’assessore Riccotti.

