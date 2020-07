Modica. Tesserini cimitero: le modalità di rinnovo

Il Sindaco di Modica comunica le nuove modalità di rinnovo dei tesserini per anziani e disabili che danno diritto all’accesso in auto negli spazi del cimitero comunale. Man mano che scade la validità annuale, l’utente potrà rinnovarla gratuitamente semplicemente recandosi presso l’ufficio apposito del cimitero con la tessera magnetica. L’operazione non ha alcun costo e si può effettuare solo alla scadenza dell’annualità. “Abbiamo voluto semplificare l’iter – commenta il Primo Cittadino – per snellire le procedure e fornire all’utenza che ne ha diritto un servizio importante nel minor tempo possibile e soprattutto a costo zero”.

