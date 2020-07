Anche Hydara resta tra le fila del Modica calcio

Anche il classe 2001 Salimina Hydara resterà alla corte di Orazio Trombatore per la prossima stagione. Il giovane gambiano che dalla formazione “juniores” è stato integrato in pianta stabile in prima squadra a stagione in corso, è stato una delle più belle sorprese dello scorso campionato, quando è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel gruppo allora allenato da Raciti che spesso lo aveva inserito nella formazione titolare.

Tecnica e velocità sono le armi migliori del giovane “colored” che è ormai perfettamente integrato a Modica. Hydara è una scoperta di Vincenzo Sammito che lo allena già da qualche anno. Proprio Vincenzo Sammito è stato riconfermato come preparatore atletico dei “Tigrotti” che inizieranno la preparazione giorno 11 agosto.

Il riconfermato preparatore atletico è già a lavoro dietro le direttive di Orazio Trombatore per stilare il programma della ripresa dopo un lungo periodo di inattività dei calciatori che hanno ora bisogno di riprendere gradualmente l’attività fisica in vista della nuova stagione che dovrebbe riprendere a settembre.

Nel frattempo la dirigenza rossoblù è sempre vigile sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico. In tal senso la dirigenza ha già avviato le trattative per un forte difensore centrale e per un attaccante entrambi di categoria superiore. Allo stesso tempo si sta cercando di completare in tempi brevi lo staff tecnico al quale manca il preparatore dei portieri che è stato già individuato e la trattativa è ormai ai dettagli finali.

“Siamo contenti di aver riconfermato Vincenzo Sammito – spiega il DG Pippo Vicari – perchè abbiamo apprezzato il lavoro che ha svolto lo scorso campionato e percome sa rapportarsi con i giocatori. Vincenzo si è dimostrato ragazzo serie e preparato ed è giusto che sia parte integrante del progetto e che continui a essere dei nostri. Altra importante riconferma – continua Vicari – è quella di Salimina Hydara un ragazzo che si sa fare valere in campo nonostante la sua giovane età. Lo scorso campionato è stata la bella sorpresa è quest’anno potrebbe consacrarsi definitivamente. È un giovane under che ha voglia di imparare e di crescere – conclude il Direttore Generale rossoblu – e sono certo che saprà ritagliarsi anche nella prossima stagione lo spazio che merita”.

Salva