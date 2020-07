Si accascia in spiaggia perdendo i sensi a Scoglitti. Muore donna

Nel tardo pomeriggio di oggi una donna, di cui ancora non si conosce l’identità, ha avuto un malore mentre si trovava in spiaggia a Scoglitti, tanto da accasciarsi a terra priva di sensi lungo la battigia. Subito sono stati chiamati i soccorsi dai numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, vigili urbani e polizia.

I paramedici hanno tentato invano di rianimare la donna, sessantenne di Vittoria, per cui non c’è stato però nulla da fare. Da chiarire se le cause del decesso siano dovute al caldo eccessivo o a qualche problema di salute preesistente.

Contributo fotografico di Franco Assenza

