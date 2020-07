Al via i festeggiamenti in onore della patrona di Giarratana

Il suono a festa delle campane di tutte le chiese cittadine annuncerà, domani pomeriggio, a partire dalle 16,30, l’inizio dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Neve, patrona di Giarratana. Certo, sarà una edizione dei festeggiamenti differente da tutte quelle precedenti a causa della pandemia e, per questo stesso motivo, non sarà possibile tenere il tradizionale corteo processionale per le vie della città. Ma è stato comunque predisposto un articolato programma di celebrazioni per garantire ai devoti e ai fedeli di celebrare nella maniera più consona la santa Patrona. Domani, quindi, alle 16,30, con la cornice del suono delle campane, ci sarà l’atteso momento che darà il via ufficiale ai solenni festeggiamenti, vale a dire la discesa dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro della Madonna della Neve. E’ opportuno precisare che, secondo il decreto della diocesi di Ragusa del 13 maggio scorso, all’articolo 9, la discesa del simulacro avverrà a porte chiuse. Subito dopo, alle 18, è prevista la recita del Rosario da parte dei componenti del gruppo Rosario vivente (misteri dolorosi) mentre alle 18,30 si terrà la celebrazione eucaristica. Il triduo di preparazione, che prenderà il via quest’anno da domenica 2 agosto, sarà presieduto da don Tonino Lorefice, parroco della parrocchia Madonna di Fatima di Scicli. Il sacerdote si soffermerà sul tema “Maria – Donna del silenzio”. Il giorno della festa è in programma, come sempre, il 5 agosto che quest’anno cade di mercoledì ed è prevista, tra l’altro, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta. Secondo le disposizioni emanate dai decreti anti Covid-19, i posti a sedere nella chiesa di Sant’Antonio abate, dove si terranno le celebrazioni, sono 88. I devoti e i fedeli che parteciperanno alle funzioni religiose sono stati invitati a munirsi di mascherina. Il presidente provinciale di Confcommercio, Gianluca Manenti sottolinea che, in questo modo, si vuole garantire sostegno a una delle realtà religiose capaci di assicurare maggiore aggregazione sul nostro territorio provinciale.

