Modica Calcio, firma anche Lorenzo Sammito

Continua la campagna di rafforzamento della rosa che la dirigenza del Modica Calcio vuole mettere a disposizione del tecnico Orazio Trombatore.

E nella prospettiva di mettere su una squadra capace di ben figurare nel prossimo campionato di Promozione il DS Peppe Riela ha lavorato alacremente con la collaborazione del presidente Michele Zocco e del Direttore Generale, Pippo Vicari, e ha messo a segno un colpo a sorpresa ingaggiando il classe ’99 Lorenzo Sammito.

Modicano doc, Lorenzo Sammito ha fatto la trafila nelle giovanili del Modica Airone per poi passare come atleta in quota under al Città di Rosolini, dove ha disputato due stagioni da protagonista ben figurando nel campionato di Eccellenza. Si è trasferito a Torino per gli studi universitari, ma appena tornato a Modica, Riela, che lo conosce da tempo ed è un suo profondo estimatore non si è fatto “scappare” l’occasione per fargli rimettere le scarpette e dare una mano alla squadra della sua città.

“Lorenzo Sammito – spiega Peppe Riela – è un giocatore che in Promozione è un lusso. Tecnicamente è sicuramente atleta di categoria superiore e la sua serietà non si discute. Ha grande visione di gioco, in campo non si risparmia mai e sono convinto che potrà dare tantissimo alla squadra per raggiungere gli obiettivi societari. Lorenzo – continua – è un modicano doc e quindi indossare la maglia della sua città per la prima volta sarà per lui motivo d’orgoglio e prestigio. Sono sicuro che ci regalerà tante soddisfazioni perchè – conclude il Ds dei rossoblù – fin da subito l’ho visto motivato e carico al punto giusto”.

Contento della scelta fatta anche Lorenzo Sammito che spera di scrivere un pezzo di storia nella squadra della sua città.

“Non è stato difficile convincermi ad accettare la proposta dei dirigenti – dichiara subito dopo la firma Lorenzo Sammito – perchè Modica in generale ha una grande storia ed è una grande piazza a livello calcistico. L’idea di giocare finalmente con la maglia della mia città mi ha allettato, ulteriormente, dopo le due bellissime stagioni vissute a Rosolini. Inoltre – continua – dirigenti e presidente mi sono sembrate persone serissime e affidabili e il progetto che hanno in mente è un progetto ambizioso. Spero di ricambiare la loro fiducia – conclude Lorenzo Sammito – e con il sostegno dei tifosi speriamo di disputare un grande campionato e regalare alla città grande soddisfazioni”.

