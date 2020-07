Aldo Polara confermato primario del Pronto Soccorso di Modica

Aldo Polara, all’anagrafe Romualdo, modicano, è ufficialmente il primario del Pronto Soccorso di Modica. In effetti è un proseguimento visto che Polara in questi anni ha avuto il ruolo con incarico a tempo e lo ha fatto con molta competenza. Sul sito ufficiale dell’Asp Ragusa è stata pubblicata la delibera dalla quale emerge che l’interessato ha riportato il maggiore punteggio a seguito della procedura selettiva. La commissione ha valutato Polara per titoli e colloquio il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico per i prossimi cinque anni.

