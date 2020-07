L’Egea PVT Modica annuncia un nuovo giovane ingaggio

Prosegue l’allestimento del roster per l’Egea PVT Modica, allenata da Coach Scavino.

Il nuovo acquisto è Ludovica Fabbo: 176 cm, classe 2003, ha iniziato il suo percorso sportivo nella squadra della sua città, la Volleyfriends Tor Sapienza Roma, disputando campionati i giovanili fino all’esordio in B2.

Al Trofeo delle Regioni del 2018 il Volley Lazio vince la manifestazione e Ludovica si aggiudica il premio come miglior palleggiatore.

Ottime prospettive, dunque, per la giovanissima palleggiatrice che, lasciata Roma, gioca prima in serie C a Novara nel 2018, poi ad Ancona in B2 nel 2019 e per il prossimo campionato si affiancherà alla più esperiente Sofia Turlà, facendo il suo esordio in un campionato di B1.

Alla sua prima esperienza in categoria superiore, ecco le considerazioni di Ludovica:

“Sono molto contenta di poter giocare a Modica – dice – ed entrare nella realtà dei ‘grandi’ alla mia età”.

Ho conosciuto l’allenatore Scavino, il DS Giuliana Di Emanuele e l’accoglienza ricevuta, oltre alla competenza dimostrata, non mi hanno fatto avere più dubbi sulla scelta da fare.

Spero di poter apprendere tanto e di crescere tecnicamente.”

Anche lei, come le sue giovani compagne che formeranno la rosa della squadra modicana, si dice entusiasta all’idea di intraprendere questa nuova avventura in una terra così lontana dalle palestre in cui è cresciuta. La distanza da casa come valore aggiunto e sprone alla crescita professionale e personale.

La pallavolo a Modica è (anche) questo.

E poi ci confida che nelle sue vene scorre sangue siciliano (da parte di padre).

“La Sicilia è la mia seconda casa, – afferma Ludovica – conosco il calore e l’ospitalità delle persone, sono certa che mi troverò benissimo. E spero di conquistare presto la fiducia della squadra e l’affetto dei tifosi, che so essere molto presenti”.

Salva