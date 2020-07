“Ubuntu Storia di Legami” il libro di esordio Giulia Scollo

Pubblicato il libro “Ubuntu Storia di Legami”, di Giulia Scollo, autrice emergente modicana, ex studentessa del Liceo Classico Galilei-Campailla.

La trama ruota attorno a quei legami che si imprimono nella pelle e che sono destinati a durare per sempre, aldilà del tempo e che, pertanto, ci rincorrono per tutta la vita per poi ritornare, rendendoci sferici e perfetti al pari della luna, della terra e del sole. La storia di Zoe, la voce narrante, si intreccia con quella di altri personaggi che hanno mutato per sempre la sua esistenza plasmandola e rendendola quella che è. Ora, poco più che trentenne, Zoe scopre per mezzo di una telefonata improvvisa, che deve ripercorrere il suo passato e affrontarlo per andare davvero avanti.

Le vicende del presente e del suo ritorno sofferto in Sicilia, si mescolano con fatti passati della sua adolescenza che l’hanno costretta ad allontanarsi dalla sua terra. Questo continuo mix di passato, presente e futuro uniti insieme fanno sprofondare Zoe in un mare di ricordi, rinchiusi in una scatola di latta. Riuscirà ad aprire questa scatola? Riuscirà a far combaciare la sé del passato con quella del presente? Riuscirà ad affrontare le conseguenze delle sue azioni? La risposta a queste domande viene lasciata al lettore.

Una storia di amore multi sfaccettato, di pregiudizi, paure, incertezze, sofferenze e di un profondo e soffocante senso di inadeguatezza. Zoe vive la sua adolescenza nella Sicilia degli anni ’80 e il tutto è contornato da un’atmosfera contraddittoria in un binomio costante di modernità e incomprensione, dove l’accettazione di sé passa sempre per mezzo degli altri edove ogni cosa risulta asfissiante, afosa e appiccicosa.

