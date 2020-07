Modica, notte di furti in locali commerciali e abitazioni rurali

E’ stata una notte di “lavoro” per i ladri che hanno preso di mira il centro cittadino di Modica ma anche le campagne. Ufficialmente sono quattro i furti commessi nella notte tra sabato e domenica. Sono stati presi di mira il ristorante-pizzeria La Contea di Via Grimaldi, il bar pasticceria Adamo di Via Marchesa Tedeschi e il panificio di Via Basile. I malviventi sono entrati alla ricerca di denaro. In un caso hanno portato via il registratore di cassa. Furto anche in una casa di Contrada Passo Parrino, dove hanno rubato denaro e preziosi. Stanno indagando carabinieri e polizia.

Salva