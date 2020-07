Giovanna Cassarino neo presidente Inner Wheel Monti Iblei

Nella superba cornice naturalistica della Valle degli Iblei , si è tenuta la rituale cerimonia del Passaggio della Campana del Club service Inner Wheel Monti Iblei per l’anno sociale 2020/2021.

Al timone del Club è stata chiamata Giovanna Cassarino Ciarcià che succede a Rosanna Fiorito Favaccio, che ha perseguito gli ideali più veri ed ha approfondito profili conoscitivi meno noti, uno per tutti la disabilità giovanile in area iblea.

Al tocco del nuovo anno sociale la neo Presidente Giovanna Cassarino Ciarcià ha espresso i più vivi ringraziamenti al Club tutto per la carica conferitale.

Le notevoli doti personali e le alte competenze maturate nelle Istituzioni saranno pre-requisiti fondamentali di tutte le iniziative in cantiere e brevemente esposte nel corso della propria allocuzione, sempre improntata allo spirito di servizio e rivolta al sociale.

L’anno che si annuncia, dopo la nota grave crisi COVID-19, è pertanto, foriera di grande aspettative e speranze, nel solco del cambiamento che contraddistingue il tema dell’anno sociale.

All’evento, molto partecipato, ha presenziato anche Giusy Agnello, Questore di Ragusa.

