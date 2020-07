Modica, presentato il romanzo di Mariacarmela Torchi

Presentato nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria del Gesù a Modica Alta il romanzo “L’Amore che Uccide” della giornalista modicana Mariacarmela Torchi, edito da Operaincerta. Un pubblico numeroso ed attento, in una location suggestiva, ha ascoltato alcuni passaggi letti dall’attore Carlo Cartier, nel contesto del romanzo che si occupa specificatamente di femminicidio. L’autrice ha fatto ampio riferimento ad una vicenda degli anni ’60, quando un illustre modicano uccise la moglie in Piazza Corrado Rizzone, nei pressi di un distributore di carburanti. L’uomo fuggì e si nascose in un negozio vicino ma fu arrestato e rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. “Il romanzo – ha spiegato la Torchi – vuole essere anche una riflessione sull’amore, che se tradito, finito, umiliato e deluso porta, come estrema conseguenza, alla violenza e poi alla morte. L’appuntamento è stato presentato dai giornalisti Salvatore Cannata e Chiara Scucces ed ha visto la presenza del sindaco, Ignazio Abbate, e dell’assessore alla Cultura, Maria Monisteri. Presente anche Santina Amato dello Sportello Antiviolenza “Fuori dall’ombra” di Modica. Il ricavato della vendita sarà devoluto all’Associazione IpsoFacto.

