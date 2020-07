Allerta giallo. Chiude l’ingresso principale a Marina di Modica

Al termine di un briefing tra il sindaco, Ignazio Abbate, e il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, si è stabilito di chiudere in mattinata l’ingresso principale di Marina di Modica, quello, cioè, che fa accedere in Corso Mediterraneo. La decisione è stata assunta in considerazione dell’allerta giallo che nelle prossime ore interesserà la Sicilia Sud Orientale con importanti precipitazioni. “Non sapendo esattamente quale area colpirà il maltempo – spiega il sindaco – e visti i precedenti di Palermo e Catania, intendiamo intervenire precauzionalmente laddove si sono registrati problemi in occasione di eventi del genere. È il caso dell’ingresso principale di Marina di Modica, dove in tali occasioni abbiamo fatto posizionare blocchi di cemento per inibire la circolazione stradale e pedonale a causa del riversamento di acqua e fango sulla strada”. La chiusura avverrà alle 11. Alle 19 l’intersezione, se non ci saranno problemi, sarà riaperta.

