M5S Modica sui disservizi area esterna del cimitero comunale

I disservizi presenti nell’area esterna del cimitero di Modica all’attenzione del Consigliere Comunale del M5S, Marcello Medica, il quale ha già presentato un’interrogazione consiliare al riguardo avente ad oggetto, appunto, “Problematiche connesse alle condizioni dell’area esterna adiacente al cimitero cittadino”.

Da tempo, infatti, migliaia di cittadini in visita ai propri cari defunti, operatori commerciali e residenti attorno all’area, lamentano, soprattutto in questi periodi, il continuo diffondersi di polveri che si alzano dalla sede stradale ad ogni passaggio di veicolo, diffondendosi ovunque e creando non pochi disagi alla cittadinanza.

Il consigliere pentastellato nell’interrogazione evidenzia che ormai da anni insistono dei lavori all’esterno del cimitero cittadino per la realizzazione di opere di urbanizzazione consistenti in strade, aiuole, parcheggi, ecc., ancora da ultimare; e che da parecchio tempo, privati cittadini e operatori commerciali allocati nell’area antistante al cimitero cittadino, lamentano, soprattutto nei periodi asciutti, il sollevamento di polveri dalla sede stradale ad oggi ancora sterrata.

Tale sollevamento di polveri, infatti, crea non pochi disagi, sia ai cittadini in visita ai loro cari defunti, sia agli operatori commerciali ivi allocati per la vendita dei fiori, sia alle abitazioni confinanti a tutta l’area.

Il consigliere ci tiene a precisare, inoltre, che ad oggi, nonostante le lamentele e il tempo già trascorso dalla sistemazione della strada finanche con la relativa segnaletica, l’asfalto non è stato ancora applicato.

Nell’atto consiliare, indirizzato, oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all’Assessore ai Servizi Cimiteriali, pertanto, si chiede quando si procederà ad asfaltare, intanto, la strada adiacente al cimitero e di collegamento con la zona della collina dell’Itria, e successivamente l’intera area adibita a parcheggio, per porre fine ai disagi patiti dalla cittadinanza, e inoltre la tempistica e il cronoprogramma di tutti i lavori ancora da eseguire nell’intera area adiacente al cimitero cittadino.

Il consigliere Medica auspica che attraverso l’interrogazione, presentata nei giorni scorsi, vengano date in Consiglio Comunale delle chiare e rassicuranti risposte dall’Amministrazione ai cittadini ad oggi ancora costretti a subire non pochi disagi.

