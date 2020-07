Stazione passeggeri Pozzallo. Confronto sulla piena operatività

Individuare soluzioni operative per la piena operatività della stazione passeggeri di Pozzallo, inaugurata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci lo scorso 7 febbraio. Ora la struttura che è funzionale e aperta affinché non resti una struttura solo per fare il check in per il catamarano per Malta e i controlli di sicurezza ma renderla cuore pulsante del porto di Pozzallo deve avere servizi a disposizione dei passeggeri. Così l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente che è proprietario del demanio ha indetto una conferenza di servizio per individuare soluzioni operative. Era prevista la presenza dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Totò Cordaro ma all’ultimo momento ha delegato il funzionario direttivo del servizio Aldo Vernengo. Erano presenti invece i parlamentari ragusani Giorgio Assenza, Stefania Campo, Nello Dipasquale e Orazio Ragusa.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa presente col Commissario straordinario Salvatore Piazza ha chiesto di avere formalizzato la concessione della struttura e dell’area portuale circostante che attualmente è in assegnazione provvisoria all’Ente in modo da poter effettuare migliorie alla struttura e prevedere l’utilizzo di servizi per i visitatori come bar, edicola e altri negozi commerciali.

“Bisogna formalizzare al più presto la concessione al Libero Consorzio Comunale di Ragusa – ha detto Piazza – affinché la stazione operi sino in fondo la sua funzione. Abbiamo previsto nel bilancio approvato un investimento per la stazione passeggeri di Pozzallo ma prima di avviare qualche investimento è fondamentale avere la concessione della struttura. E mi auguro che le procedure siano concluse al più presto”.

Salva