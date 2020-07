Chiaramonte Gulfi premiata per la raccolta differenziata

Si è svolta nella mattinata odierna, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, la cerimonia di premiazione regionale dei comuni virtuosi nella raccolta differenziata e Chiaramonte, avendo conseguito nel 2019 una percentuale media di raccolta differenziata che ha superato il 78%, mantenendo il secondo posto dopo Monterosso Almo, è risultata 21° in Sicilia.

A rappresentare il comune di Chiaramonte Gulfi sono stati il Sindaco Sebastiano Gurrieri, il Responsabile dell’Area Urbanistica, ing. Vito Micieli e per la ditta Mecogest, affidataria del servizio di raccolta differenziata, il dott. Sebastiano Migliore e il geometra Salvatore Samà.

Quello di oggi è un riconoscimento che inorgoglisce l’intera città per l’alto senso civico attuato nel raggiungimento di questo importante risultato, così come anche evidenziato dal sindaco Gurrieri che è intervenuto nella cerimonia a nome dei comuni virtuosi iblei, essendo il secondo comune virtuoso in provincia, con l’ultima percentuale mensile raggiunta dell’81,4%, e mancando a causa di un imprevisto il primo cittadino di Monterosso.

Difatti, il sindaco nel suo intervento ha conferito il merito di quanto ottenuto in primis ai cittadini, nonché al lavoro svolto dai preposti uffici comunali diretti dall’ing. Micieli e alla collaborazione sinergica con i dipendenti e i titolari della ditta Mecogest, affidataria del servizio, che hanno profuso il loro impegno per ottenere questo risultato.

Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha chiesto all’Assessore Pierobon di assumere un impegno solenne circa il compito dell’ente regionale per fare in modo che i cittadini continuino a fare registrare questi importanti risultati, ovvero quello di colmare i ritardi del trasferimento della premialità del 2019, pari a circa € 160.000,00 per quanto riguarda il comune di Chiaramonte.

L’Assessore Pierobon è prontamente intervenuto, dopo uno scambio di informazioni con il Dirigente Generale Foti, presente in sala, rassicurando l’intera platea di erogare le somme in tempi brevi.

