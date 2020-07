Ragusa è seconda in Sicilia tra i Comuni popolosi più virtuosi in ambito di gestione dei rifiuti. Per questo motivo il sindaco Peppe Cassì ha ritirato stamane nel corso di una cerimonia organizzata dal Governo regionale svoltasi a Catania, il premio “Sicilia Virtuosa”, riconoscimento attribuito al Comune di Ragusa che nel 2019 ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 71,1%, superiore anche a quella di Marsala, prima in classifica per via di una popolazione maggiore.

“Posso assicurare – ha dichiarato il sindaco Cassì – che ciò che Ragusa sta facendo suscita l’invidia e quasi lo stupore di molti, che per questo ci prendono a modello. Il merito è di un senso civico ammirevole, di un attaccamento profondo alla nostra terra. Ogni buon ragusano può meritatamente sentire suo il premio che oggi ho ritirato a Catania. Eppure siamo consapevoli che possiamo ancora fare meglio, migliorando la qualità della nostra differenziata semplicemente prestando ancora più attenzione alla separazione dei materiali, contrastando insieme quel residuo di inciviltà che abbandona e sporca, pregiudicando l’impegno della stragrande maggioranza e di fatto isolandosi nella vergogna.

Ho la fortuna di essere, ogni giorno, un sindaco orgoglioso.“

