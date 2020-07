Incendio subito domato in contrada Scalone a Monterosso Almo.

Nella tarda mattina di oggi un incendio di medie proporzioni si è sviluppato in contrada Scalone , agro di Monterosso Almo, all’interno del demanio forestale.

Per domare le fiamme sono prontamente intervenuti gli uomini ed i mezzi delle squadre antincendio della forestale di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Giarratana. Per avere ragione del fuoco è dovuto intervenire anche un elicottero attrezzato della Forestale. Per fortuna nell’arco di qualche ora l’incendio è stato circoscritto evitando che si estendesse al bosco confinante.

Nella foto un momento dell’intervento per domate l’incendio con l’elicottero.

