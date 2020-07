Nuovo Dirigente e nuovo Direttore sportivo per il Modica calcio

Non solo calciomercato, per la dirigenza del Modica Calcio, che dopo l’arrivo di Peppe Aglianò e del giovane Giorgio Iemmolo, si appresta a chiudere altri colpi in entrata e lavora anche sulle riconferme di alcuni atleti della scorsa stagione.

Il sodalizio rossoblù, infatti, “puntella” anche lo staff dirigenziale con l’ingresso di Orazio Occhipinti che sarà di valido aiuto all’interno del gruppo, mentre l’incarico di Direttore Sportivo è stato affidato a Peppe Riela.

Con Orazio Occhipinti c’erano stati nei giorni scorsi degli “abboccamenti”, ma l’ex dirigente del Frigintini si era preso qualche giorno per riflettere prima di sciogliere le riserve.

“Dopo l’esperienza di quattro anni da dirigente del Frigintini, di cui tre condivisi con Michele Zocco e Pippo Vicari con i quali ci siamo sempre trovati in sintonia volevo riposarmi un po’ – spiega Orazio Occhipinti – ma dopo le insistenze proprio di Vicari e Zocco ho deciso di accettare di far parte del Modica Calcio. Sono tante le motivazioni che mi hanno spinto a sposare questo progetto -continua – in primis perchè sin da bambino sono stato un super tifoso dei “tigrotti” e essendo appassionato di calcio e abitando a due passi dal “Barone” non poteva essere diversamente. Una spinta in più mi è stata data dai tifosi, perchè ora come allora quando il Modica scende in campo fanno venire la pelle d’oca. Ho accettato ricordando “Zio Pietro” perchè nel giorno della sua morte e per come sono andate le cose è come se mi avesse salutato per l’ultima volta e per Antonio Aurnia che ha regalato a tutti noi sportivi modicani ricordi indelebili, ma ho anche deciso di accettare perchè mi piace far parte di un progetto che la dirigenza vuole mettere in atto per provare a regalare alla città i palcoscenici che merita. Sono felice e onorato di far parte di questo grande gruppo che voglio ringraziare pubblicamente per avermi voluto con loro. Da parte mia – conclude il nuovo dirigente rossoblu – metterò il massimo impegno per far bene, ma il Modica Calcio ha bisogno di tutti affinchè questa città lasci i campi polverosi e torni a calcare campi di calcio che più le competono”.

Di poche parole ma già molto carico e impegnatissimo sul mercato il nuovo DS Peppe Riela.

“Sono onorato e orgoglioso della carica che mi è stata conferita dal presidente Michele Zocco e dal Direttore Generale Pippo Vicari – commenta Peppe Riela – garantisco sin da ora il massimo impegno e la massima abnegazione per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Sono strafelice – conclude il direttore sportivo rossoblu -di poter lavorare al fianco di Orazio Trombatore, un tecnico di categoria superiore che sicuramente farà benissimo in una piazza esigente e blasonata qual’è quella di Modica”.

Salva