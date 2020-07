Niente medico specialista nei PTE. Allarme di tre sindaci

Notizie che destano non poche preoccupazioni sui servizi territoriali di emergenza della Provincia (PTE). L’allarme è dei sindaci di Pozzallo, Chiaramonte Gulfi e Scicli, Roberto Ammatuna, Sebastiano Gurrieri ed Enzo Giannone, secondo cui sono circolate preoccupanti indiscrezioni “che si spera non corrispondano al vero su alcuni turni scoperti della figura del medico specialista di emergenza nei PTE”. In termini semplici, qualora il tutto dovesse corrispondere a verità, significherebbe che nelle ambulanze per le emergenze sanitarie sarebbe assicurata soltanto la presenza del personale ausiliario e infermieristico e non quella del medico. “Ma non basta – incalzano i tre primi cittadini – secondo alcune voci, tale situazione di precarietà si dovrebbe protrarre ancora nel futuro”. I sindaci hanno chiesto un incontro al direttore generale dell’Asp Ragusa per discutere la delicata questione dell’emergenza sanitaria.

