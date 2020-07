Quattro esponenti siciliani nel sistema nazionale Confcommercio.

Francesco Picarella, Riccardo Galimberti, Maurizio Prestifilippo e Patrizia Di Dio sono i quattro siciliani eletti al consiglio nazionale di Confcommercio. E’ dunque passata la linea sostenuta anche da Confcommercio Ragusa che, con capacità e professionalità, ha saputo ben dimostrare, assieme al resto della dirigenza iblea, di sapere gestire le problematiche insorte durante il periodo più acuto dell’emergenza coronavirus che ha colpito e ha messo a dura prova l’economia dei territori. “Abbiamo garantito la massima vicinanza ai colleghi che hanno perso tutto – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – e sostegno a tutti gli altri che hanno saputo ripartire”. A livello nazionale, l’assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia, in rappresentanza delle oltre 700mila imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica e delle professioni, ha confermato all’unanimità Carlo Sangalli alla guida della confederazione per il quinquennio 2020-2025. “Come vicepresidente vicario di Confcommercio Sicilia – sottolinea Manenti – sono soddisfatto per come è andata a Roma dove si è tenuto il congresso a cui ho partecipato anche io. Soddisfatto intanto per la riconferma alla presidenza nazionale di Carlo Sangalli e orgoglioso per l’elezione al consiglio nazionale di quattro validi rappresentanti del sistema Confcommercio Sicilia. Abbiamo sicuramente dato vita a un risultato di squadra importante oltre ad assicurare il riconoscimento di una rappresentatività interessante e conducente da parte di Confcommercio Sicilia che, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un serio interlocutore per la individuazione di quelle soluzioni necessarie alle numerose problematiche del territorio provinciale di Ragusa, a maggior ragione in questa fase delicata del post lockdown. Sono altresì convinto che i suddetti risultati elettorali forniranno anche a Confcommercio Ragusa la possibilità di una ampia rappresentatività in un contesto nazionale in cui la nostra associazione di categoria cerca sempre di essere più presente e più prossima alle esigenze degli associati. Auguro ai quattro rappresentanti siciliani buon lavoro, sicuro che sapranno portare avanti nella maniera più opportuna le istanze del nostro territorio”.

Salva