Modica sconvolta. E’ deceduta l’avvocata Roberta Galfo

Una notizia che ha sconvolto Modica e non solo, quella della immatura scomparsa dell’avvocata Roberta Galfo. Si trovava a Palermo per dei controlli medici dopo che qualche mese fa era stata colta da malore. Sposata col dottore Alberto Guccione, madre di due figli, era molto apprezzata, come del resto lo sono il padre, Nino, e il fratello Ignazio. Aveva 60 anni. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

