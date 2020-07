L’Asd Ragusa Calcio continua a comporre il proprio organico per la stagione 2020-2021 nel campionato di Eccellenza, dando spazio, in questa fase, ai più giovani, soprattutto ragusani. E’ da intendersi in questa direzione l’utilizzo in prima squadra del giovanissimo centrocampista Lorenzo Cappello, classe 2003. A presentarlo è il direttore sportivo dell’Asd Ragusa Calcio 1949, Carmelo Bonarrigo. “E’ un ragazzino molto interessante – afferma Bonarrigo – che ha effettuato tutta la trafila del settore giovanile di una scuola calcio ragusana. Il suo arrivo è da intendersi all’insegna di quanto ho sostenuto sin dal momento in cui ho accettato questo incarico, vale a dire una serie di passi verso la ragusanità. Cercheremo di trasmettere ai ragazzi che sposeranno questo progetto il senso di appartenenza alla maglia azzurra”. Il diesse ha poi raggiunto l’accordo con un altro giovane centrocampista dai piedi buoni. Stiamo parlando di Samuele Fichera, anche lui classe 2003, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Game Sport Ragusa. “E’ un ragazzino molto forte caratterialmente e che ha notevoli motivazioni – sottolinea Bonarrigo – per cui, d’intesa con mister Filippo Raciti, ci siamo convinti a fargli provare questa esperienza, sicuri che potrà fornire il proprio contributo e, soprattutto, utilizzare questa opportunità per migliorare”. E si consolida pure lo staff tecnico. La novità è rappresentata dal ritorno con la società azzurra di Peppe Balzano. Ex giocatore del Ragusa, componente dello staff tecnico quando la squadra azzurra, ai primi degli anni Duemila, fu promossa tra i professionisti, Balzano coprirà il ruolo di preparatore atletico. “Non ho potuto dire di no al direttore sportivo Carmelo Bonarrigo – afferma Balzano – a cui mi lega un’amicizia di vecchia data. E, d’altro canto, il Ragusa è sempre nel nostro cuore. Per cui quando c’è una chiamata da parte della società azzurra non si può che rispondere presente”. E, sempre per quanto riguarda lo staff tecnico, confermato, nel ruolo di viceallenatore, Valerio Puma. “Sono contento – afferma – di potere continuare a dare il mio contributo alla causa del Ragusa calcio. Ho fatto tesoro dell’esperienza della scorsa stagione, sempre in maglia azzurra, e non vedo l’ora di potere fornire il mio supporto in seno allo staff tecnico sotto la guida di mister Filippo Raciti”.

