I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto un giovane italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività dei militari dell’Arma ha tratto origine dall’osservazione del territorio e delle dinamiche legate alla movida giovanile nella cittadina marinara. Il giovane è stato trovato nelle vie del paese a camminare con atteggiamento sospetto ed è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L’operazione ha dato esito positivo ed ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di marijuana già divisa in dosi, diversi flaconi di metadone e la somma di 800 Euro in contanti. La droga sequestrata sarà trasmessa al laboratorio analisi dell’Asp di Ragusa per i dovuti accertamenti quantitativi e qualitativi, ed immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 1000 Euro. Il giovane L. L. le sue iniziali, di 29 anni è stato tratto in arresto e posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno, dottor Fornasier.

L’attività dei militari dell’Arma conferma l’attenta presenza sul territorio pozzallese per prevenire le condotte illecite.

Salva