Scontro auto-moto a Marina di Ragusa. Due feriti

Sono due i feriti nell’incidente stradale avvenuto la scorsa sera a Marina di Ragusa, all’incrocio per Santa Croce Camerina. Si sono scontrati una motocicletta ed un’autovettura. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere i feriti, entrambi erano a bordo della moto dalla quale, l’impatto li ha sbalzati via. Sono stati ricoverati all’ospedale di Ragusa.

