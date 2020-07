Modica, la morte di Alessio Iabichella, altro rinvio a giudizio

C’è un secondo indagato nella morte dell’operaio modicano Alessio Iabichella, 26 anni, avvenuta il 4 novembre del 2016. Dopo il rinvio a giudizio R.S.., 64 anni, dipendente della ditta “Ovo Blanco” di Modica, azienda nella quale la vittima era impegnato nella manutenzione dell’impianto elettrico, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Ragusa ha adottato la stessa decisione per il titolare dell’impresa di impianti elettrici per cui lavorava il ragazzo. E’ un 50enne che sarà processato il prossimo 29 gennaio ed è accusato di omicidio colposo. L’operaio R.S. è accusato di avere appiccato il fuoco nel capannone nei pressi del posto dove si trovava Iabichella, poi deceduto per asfissia. Per quest’ultimo il processo sarà il 18 settembre dinanzi alla Corte d’Assise.

