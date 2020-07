Nuova rissa la scorsa sera in Piazza Matteotti a Modica

Torna la rissa a Modica. La scorsa sera il teatro è stata ancora Piazza Matteotti, a ridosso di Piazza Campailla. Sono venuti alle mani alcuni extracomunitari per futili motivi. Sul luogo è intervenuta la polizia per sedare gli animi. Gli agenti, alla fine, si sono allontanati portando via un giovane.

Salva