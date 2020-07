La diatriba degli ombrelloni sulla spiaggia di Marina di Modica

Tensione questa mattina sulla spiaggia di Marina di Modica, dopo che un uomo avendo notato che uno degli stalli in cemento era occupato da un ombrellone chiuso ha deciso di sostituirlo con il proprio. I proprietari dell’ombrellone rimosso di ritorno da una passeggiata hanno trovato il loro posto occupato e allora ne è nato un diverbio, fino a quando le parti non hanno trovato il modo per tornare alla calma. Episodi del genere se ne registrano quasi ogni giorno poichè alcuni bagnanti usano lasciare l’ombrellone impiantato sui blocchi installati dal Comune per non perdere il posto mentre altri scendono in spiaggia alle prime ore del mattino per occupare più stalli.

