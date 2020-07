Il bomber Maiorana il primo colpo di mercato del Ragusa Calcio

Primo interessante colpo di mercato messo a segno dalla nuova proprietà dell’Asd Ragusa Calcio 1949. Arriva uno dei giovani bomber più talentuosi della categoria, Totò Maiorana, classe 1996, proveniente dal Modica nel campionato di Promozione dove, nella scorsa stagione, con 12 presenze, ha messo a segno dieci gol. Prima ancora, Maiorana era stato in forza al Marina di Ragusa, con cui aveva vinto il campionato di Eccellenza, facendo registrare 18 presenze e 7 gol. Ha poi avuto esperienze con il Santarcangelo in Lega Pro e con le giovanili dell’Hellas Verona e del Vicenza. Un elemento fortemente voluto dal tecnico azzurro Filippo Raciti, che lo ha allenato a Modica, e dal direttore sportivo, Carmelo Bonarrigo, che crede molto nelle potenzialità del ragazzo. “E’ una scommessa che ci siamo voluti intestare – dicono all’unisono – e siamo certi che farà benissimo con la maglia azzurra”. Maiorana è, dal canto suo, soddisfatto di potere avviare questa esperienza, essendo consapevole dell’importanza della piazza calcistica di Ragusa. “Qui gli stimoli sono parecchi – spiega – a maggior ragione quest’anno con l’arrivo della nuova proprietà guidata dal presidente Giacomo Puma che ci tiene moltissimo a fare bene. E spero di potere dare il mio contributo nella maniera auspicata. Conosco benissimo mister Raciti. Con lui è stato avviato, durante la scorsa stagione, un percorso di stima reciproca. Spero di dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Per gli attaccanti, il pane quotidiano è il goal. E cercherò di non essere da meno nel contesto della creazione di questo nuovo Ragusa”.

