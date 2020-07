A partire da lunedi 13 luglio sarà possibile presentare domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale. L’asilo è riservato esclusivamente a bambini dai 6 mesi ai 3 anni. Le domande potranno essere presentate presso il protocollo dei servizi sociali a Palazzo Campailla fino al 28 luglio oppure tramite email all’indirizzo servizisociali.comune.modica@pec.it

Il modulo per l’adesione è scaricabile sul sito del Comune di Modica nella sezione servizi sociali oppure in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE, la fotocopia di un documento di identità ed il certificato di vaccinazione. La retta sarà calcolata in base al reddito e dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese.

“Anche quest’anno – commenta il Sindaco – saremo in grado di offrire un ottimo servizio a prezzi contenuti. La nostra struttura è all’avanguardia grazie alla professionalità del proprio personale impiegato e l’indice di gradimento delle famiglie è sempre molto alto”.

Salva