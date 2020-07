Nuovo appuntamento oggi pomeriggio con “Freemusic” su RTM

Nuovo fine settimana e torna puntuale come ogni sabato l’appuntamento su RTM con “Free Music” con la compagnia di Luca Basile. Oltre alla bella musica da condividere anche attraverso i social, due interviste di spicco arricchiranno la puntata di oggi.

Alle 18.30 il primo momento di confronto sarà con Haiducii ( vero nome Paula Mitrache), coLei che nel 2004 ottenne un successo mondiale con la famosa “Dragostea Din Tei” e che presenterà il nuovo singolo uscito lo scorso 3 luglio dal titolo “Respira”.

Alle 19.30 toccherà invece al Dj Luca Zanarini, Dj amico di Vasco Rossi nonché tra i deejay apripista dei suoi concerti, tornato alla ribalta per aver realizzato la versione remix del più celebre brano “Cosa succede in città” a 35 anni dalla sua uscita, già disponibile dallo scorso 26 giugno e dal 10 luglio in versione vinile. Tutto questo oggi pomeriggio, sabato 11 luglio, in diretta su RTM dalle 18.00 alle 20.00

Salva