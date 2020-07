Gianna Criscione nuova coordinatrice provinciale Cisl SLP Poste

Si è tenuto a Modica il Direttivo di Ragusa/Siracusa della Cisl SLP del Gruppo Poste, per eleggere il nuovo coordinatore provinciale. Passaggio di consegne ufficializzato, dunque, tra Giorgio Giummara, che lascia anche l’Azienda Poste Italiane per pensionamento, e Gianna Criscione, eletta, in modo unanime, nuova Coordinatrice del sindacato provinciale CISL. Criscione, che fa già parte della segreteria di Cisl SLP di Ragusa/Siracusa, svolgerà compiti di coordinatrice nella provincia. Al Direttivo era presente tutta la Segreteria regionale: Giuseppe Lanzafame, segretario Generale, Giuseppe Piras Segretario regionale aggiunto, Matteo Genna Vito Noto e Gisella Schillaci, componenti della Segreteria Regionale. C’erano inoltre Vera Carasi, Segretario Generale CISL Ragusa/Siracusa, insieme a tutti i componenti del Direttivo, SLP CISL Ragusa/Siracusa. All’incontro hanno partecipato tutti i Segretari e Coordinatori provinciali della Regione.

Gianna Criscione ha dichiarato che nel prossimo futuro e portando la struttura al Congresso che si celebrerà nei primi mesi del prossimo anno, svolgerà il proprio compito, nel solco di quella grande tradizione che questo Sindacato di Categoria ha sempre rappresentato in Poste Italiane.

