Droga nel locale caldaia. Vittoria, assolto 30enne

Arrestato per droga dalla polizia di Vittoria, il 21 settembre del 2019, è stato assolto dal giudice unico del Tribunale di Ragusa, Gaetano Dimartino, , nonostante la richiesta a quattro anni, con lo sconto della pena per il rito abbreviato, avanzata dal piemme Concetta Vindigni. Imputato era un 30enne vittoriese, accusato di detenzione di 5,7 grammi di cocaina. La polizia, nel corso di una perquisizione a casa di S.P., aveva trovato la droga nel locale caldaia insieme ad altro materiale. Secondo il magistrato e secondo il difensore, l’avvocato Matteo Anzalone, il locale era condominiale e quindi accessibile a tutti i residenti dello stabile, quindi non c’era alcuna prova che la sostanza fosse del giovane.

