Scontro auto-moto sulla Modica Mare. Ferito un medico

Un noto primario dell’Ospedale Maggiore di Modica è rimasto seriamente ferito a causa di un incidente stradale avvenuto oggi sulla Via Sorda Sampieri, la vecchia Modica Mare. Il professionista era alla guida della sua moto di grossa cilindrata, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovetture. Due i feriti.

Salva