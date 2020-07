Diritti inespressi: maggiorazione invalidi civili totali al 100%

L’Unione Nazionale Consumatori – Delegazione di Modica – ritiene necessario e rilevante chiarire l’’attuale normativa vigente che consente di ottenere un notevole aumento della pensione di invalidità rispetto a quanto erogato di regola dall’INPS.

Ma, prima di spiegare come ottenere l’incremento della maggiorazione, è opportuno fare un piccolo passo indietro sui diritti inespressi.

I diritti inespressi sono quei diritti che spettano ai cittadini ma che l’Inps riconosce soltanto a fronte di una specifica richiesta e che vengono definiti tali proprio perché l’Ente Previdenziale non si premura di contattare ed informare gli aventi diritto.

In buona sostanza, le somme aggiuntive non vengono automaticamente erogate a meno che il pensionato conosca i suoi diritti e si attivi anche per il tramite di una associazione dei consumatori.

“Ci soffermeremo su uno di questi diritti, di rilevante importanza nel nostro contesto sociale – spiega Stefano Di Giacomo(foto), responsabile della delegazione di Modica – che consente una maggiorazione della pensione di invalidità civile totale dall’attuale importo mensile di circa 286 euro a 650 euro. Più nello specifico la maggiorazione sociale spetta agli invalidi civili gravi al 100% o totalmente inabili al lavoro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e ciò indipendentemente dall’avere versato i contributi previdenziali. Tale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di compimento del sessantesimo anno di età e nei limiti della prescrizione quinquennale. Ma uno degli aspetti più rilevanti, continua Stefano Di Giacomo, è dato dal fatto che sarà possibile chiedere anche i ratei arretrati nel rispetto del limite reddituale ed anagrafico. In parole semplici, se sei stato riconosciuto invalido civile totale al 100% da parte della Commissione Medica ed hai un’età compresa tra 60 e 67 anni, potresti rientrare nella fattispecie suindicata”.

Salva