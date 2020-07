Ragusa. Il Diprosilac ha avuto il riconoscimento regionale

Con decreto n. 1292 del 7 luglio 2020 dell’assessore regionale delle attività produttive On. Mimmo Turano, il Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario ha ottenuto il nuovo riconoscimento di legge . Un passaggio di fondamentale importanza per il Diprosilac che oltre ad organizzare e sostenere la filiera si prefigge di essere sempre di più punto di riferimento per il settore zootecnico siciliano e degli allevatori per la promozione del latte sicilia e per gli altri diversi soggetti interessati alla produzione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione delle loro produzioni Lattiero Caseario. L’annuncio è stato dato oggi a Palermo nel corso di un incontro presieduto dallo stesso assessore Turano, con a fianco il dirigente generale del dipartimento attività produttive Carmelo Frittitta ed il responsabile del servizio dedicato ai distretti, Aldo Brancato, alla presenza di tutti i Distretti riconosciuti ed operanti in Sicilia. Per il Diprosilac oltre al presidente è legale rappresentante, Enzo Cavallo, hanno partecipato Sebastiano Tosto e Saro Petriglieri.

