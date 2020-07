Modica. Tanti i temi trattati nell’ultimo direttivo SLP Rg-Sr

Il post emergenza sanitaria, il servizio di consegna, il ricevimento del pubblico, l’attività ridotta di alcuni uffici.

Sono questi alcuni dei temi trattati questa mattina dal Consiglio Direttivo della SLP Ragusa Siracusa convocato a Modica, alla presenza del segretario regionale della categoria, Giuseppe Lanzafame, e della segretaria generale della UST, Vera Carasi, dal segretario generale territoriale, Eugenio Elefante.

I lavoratori delle Poste iscritti alla Cisl si sono ritrovati per valutare criticità e proporre soluzioni per il post Covid.

“Si cerca un difficile ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria – ha sottolineato Elefante – Questo ambito è rimasto tra quelli in prima linea. Oggi dobbiamo guardare con attenzione al servizio portalettere e alla gestione degli uffici.

Restano anche presenti le difficoltà di ricevimento del pubblico – continua ancora il segretario -, così come la chiusura dei doppi turni e l’apertura, di alcuni uffici, per sole tre volte alla settimana.”

“I postali rientrano tra quelle categorie che hanno tenuto in vita il paese durante l’emergenza sanitaria – ha voluto sottolineare Vera Carasi – Questi lavoratori hanno continuato a garantire un servizio fondamentale per i cittadini e lo hanno fatto assumendosi rischi e responsabilità. Ora è il momento di ripagare il loro impegno con i giusti riconoscimenti in termini di garanzie nei luoghi di lavoro.”

“Le condizioni di lavoro sono peggiorate – ha rimarcato Lanzafame con chiaro riferimento al momento Covid – Continua a mancare una organizzazione chiara per il ricevimento del pubblico e il personale resta insufficiente. Crediamo che tutto questo sia inaccettabile per i cittadini e per tutti i lavoratori. Il servizio è stato garantito in un momento storico particolare, adesso ci si organizzi per dare risposte ai lavoratori.”

Il Consiglio Direttivo, infine, ha salutato Giorgio Giummara, coordinatore area Ragusa della SLP andato in pensione. La nuova coordinatrice è Gianna Criscione, componente della stessa segreteria territoriale.

A completare la segreteria della SLP Cisl Ragusa Siracusa è Gianni La Rosa, eletto dai componenti del Consiglio Direttivo.

