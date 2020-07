La Giunta Municipale di Pozzallo ha deliberato la possibilità di attivare per l’estate 2020 i centri estivi nel territorio del Comune mediante soggetti privati, associazioni ed enti del terzo settore presenti nel territorio comunale allo scopo di realizzare progetti ludico-ricreativi-educativi- centri estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino a 14 anni.

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori, che, a seguito dell’approvazione del progetto presentato, potranno ricevere un contributo economico previsto dal cosidetto Decreto Rilancio a patto che i progetti siano rispondenti alle Linee Guida previste dal DPCM del 17 maggio 2020.

L’attivazione dei centri estivi vuole offrire ai più piccoli non solo opportunità di socializzazione ma anche momenti educativi, considerato che la chiusura di tutte le attività scolastiche, sportive e ricreative ha inciso drasticamente sulle condizioni psicofisiche dei bambini.

I centri estivi, inoltre devono rappresentare un supporto alle famiglie nel conciliare i tempi di lavoro e cura.

Tali iniziative, dovranno svolgersi all’aperto, per garantire che l’esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un ambiente aerato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico e rispettare tutte le normative in vigore per contrastare il diffondersi della pandemia.

I progetti organizzativi dovranno essere trasmessi in allegato al modulo di adesione unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti, mediante PEC al seguente indirizzo servsociali@pec.it entro il 16 luglio

