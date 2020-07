Salvataggio questa mattina nel mare di Marina di Modica. Due ragazzi di 19 e 15 anni, amici, sono stati salvati intorno alle 11 mentre erano intenti a recuperare il pallone finito in acqua, quando entrambi si sono trovati in difficoltà. Il primo bagnino ad intervenire è stato Luigi Zocco che presta il suo servizio presso il lido Scirocco, immediatamente sono stati allertati anche gli altri assistenti bagnanti del lido Corallo e del lido Puccia. E’ stato anche chiesto l’intervento della Capitaneria di Porto di Pozzallo. I ragazzi in evidente stato di shock per la disavventura, sono stati accompagnati sulla battigia dai bagnini che gli hanno prestato i primi soccorsi. La tensione è stata spezzata da un forte applauso che è partito dai bagnanti che hanno assistito inermi al salvataggio.

