Cadavere in un pozzo nelle campagne modicane. Ipotesi suicidio

Il cadavere di un uomo di 58 anni è stato rinvenuto oggi pomeriggio all’interno di un pozzo nelle campagne modicane, in contrada Trebalate. Lo stesso pare si sia allontanato nella mattinata dalla sua abitazione. Sul posto i vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno dovuto lavorare non poco per il recupero del corpo. Si ipotizza il suicidio. Pare che l’uomo soffrisse di problemi di salute.

